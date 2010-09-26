Якщо студент зможе обирати мову навчання, вгадайте яку він вибере

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що законопроект «Про мови» це – удар по єдності українського суспільства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив в Івано-Франківську, коментуючи законопроект представників Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА, КПУ Петра СИМОНЕНКА та Блоку Литвина Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО №1015-3, зареєстрованого у Верховній Раді 7 вересня 2010 року.

«Закон «Про мови» – удар по єдності українського суспільства, який може суттєвим чином негативно вплинути на перспективу України як держави», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він висловив переконання, що «мовне питання сьогодні взагалі не на часі».

Політик вважає, що запропонований законопроект вбиває мотивацію вивчати українську мову, культуру та історію.

«Коли студент може обирати мову навчання, вгадайте яку обере людина з Донецька, Луганська, Криму? Якщо раніше студенти розуміли, що для того, аби отримати гідну освіту, їм потрібно знати українську мову. Після прийняття такого законопроекту цього вже не буде», - не сумнівається А.ГРИЦЕНКО.

Народний депутат закликав замислитися, скільки з 200 тисяч студентів, які закінчують українські виші щорічно, будуть навчатися російською.

«Зараз є люди похилого віку, які не хочуть вивчати українську мову, бо психологічно ще живуть у Радянському Союзі. Після прийняття даного законопроекту до них приєднається інший прошарок – російськомовної, спрямованої на Росію молоді», - наголосив лідер «Громадянської позиції».

На його думку, сьогодні такий законопроект не можна розглядати у парламенті.

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що не голосуватиме за даний проект закону, а також готовий об’єднувати зусилля з будь-якими політичними силами, що стоять на цій самій позиції.

Лідер «Громадянської позиції» впевнений, що з мовного питання мають сказати своє слово не лише політики, а й суспільство.