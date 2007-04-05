У прес-службі канцлера Австрії не коментують заяву Януковича

У прес-службі федерального канцлера Австрії Альфреда ГУЗЕНБАУЕРА не коментують сьогоднішню заяву українського прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА щодо запрошення до України для допомоги у розв’язанні політичної кризи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив співробітник прес-служби.

“Ми не маємо на сьогодні ніяких офіційних коментарів з цього питання. Можливо, вони будуть в наступні дні”, - сказав співробітник прес-служби.

Він також відмовився підтверджувати або спростовувати факт запрошення В.ЯНУКОВИЧЕМ австрійського канцлера.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні український прем’єр повідомив, що запросив Федерального канцлера Австрійської республіки до участі у консультаціях з приводу внутрішньополітичної кризи в Україні. Також, за словами В.ЯНУКОВИЧА, він звернувся до провідних європейських юристів з проханням на основі демократичного європейського права надати оцінку ситуації в Україні. Водночас В.ЯНУКОВИЧ сказав журналістам, що поки не отримав відповіді від А.ГУЗЕНБАУЕРА.