У прес-службі канцлера Австрії не коментують заяву Януковича
Ні підтвердження, ні спростування
У прес-службі федерального канцлера Австрії Альфреда ГУЗЕНБАУЕРА не коментують сьогоднішню заяву українського прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА щодо запрошення до України для допомоги у розв’язанні політичної кризи.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив співробітник прес-служби.
“Ми не маємо на сьогодні ніяких офіційних коментарів з цього питання. Можливо, вони будуть в наступні дні”, - сказав співробітник прес-служби.
Він також відмовився підтверджувати або спростовувати факт запрошення В.ЯНУКОВИЧЕМ австрійського канцлера.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні український прем’єр повідомив, що запросив Федерального канцлера Австрійської республіки до участі у консультаціях з приводу внутрішньополітичної кризи в Україні. Також, за словами В.ЯНУКОВИЧА, він звернувся до провідних європейських юристів з проханням на основі демократичного європейського права надати оцінку ситуації в Україні. Водночас В.ЯНУКОВИЧ сказав журналістам, що поки не отримав відповіді від А.ГУЗЕНБАУЕРА.