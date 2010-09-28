Азаров хоче дозволити українцям мати банківські рахунки за кордоном

В Україні планується скасувати обмеження для відкриття громадянами банківських рахунків за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході конференції «Україна: реформи, конкурентоспроможність, інвестиції».

«Може, хтось не пам`ятає, але наші громадяни і наші підприємства не мали права відкривати свої валютні рахунки за кордоном. Та й зараз, на превеликий жаль, у нас діє обмеження, пов`язане з тим, що необхідно мати ліцензію Національного банку. Ми скасуємо, безумовно, останнє таке в цьому плані обмеження», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що відповідний законопроект вже розроблений, і висловив упевненість, що документ буде ухвалений у Верховній Раді.