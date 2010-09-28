Майбутнє української демократії вирішуватиметься у Харкові?

Одним з головних майданчиків боротьби за майбутнє української демократії стануть вибори у Харкові. Таку думку висловив директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО, коментуючи початок висунення кандидатів у депутати і мери міст.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна, за словами експерта, намічені на 31 жовтня місцеві вибори мають дати відповідь на запитання: чи є майбутнє у демократії в Україні і чи вдасться зберегти конкурентність і демократичність виборів?

«Харків – єдиний східноукраїнський мегаполіс, де кандидат від опозиції (реальної опозиції) має серйозні шанси позмагатися за перемогу на виборах мера міста, - говорить директор Інституту Горшеніна. - Арсен АВАКОВ, якого висунула опозиційна «Батьківщина», - колишній губернатор Харківської області, відомий політик і бізнесмен, людина ліберальних поглядів, що сповідує демократичні цінності, послідовний прихильник ринкової економіки, який має підтримку серед жителів міста».

Експерт відзначив, що на президентських виборах 2010 року не менш як чверть харків`ян проголосували проти Віктора ЯНУКОВИЧА, продемонструвавши свою опозиційність нинішній владі. «І якщо А.АВАКОВУ вдасться консолідувати опозиційний харківський електорат і розширити його за рахунок тих, хто не визначився і вагається, то у нього будуть високі шанси на перемогу», - вважає В.ФЕСЕНКО.

На його думку, у Харкові зараз досить багато виборців, які не визначилися і вагаються, що зумовлено одіозним образом головного конкурента А.АВАКОВА на цих виборах, кандидата в мери від Партії регіонів Геннадія КЕРНЕСА. «Скандальний і конфліктний характер пана КЕРНЕСА, одіозність багатьох його дій і заяв, принесли йому недобру славу не лише у Харкові, а й далеко за його межами. Геннадій Адольфович став персоніфікованим втіленням більшої частини негативних характеристик нової української влади. Як результат – високий антирейтинг Г.КЕРНЕСА», - говорить В.ФЕСЕНКО.

За його словами, «багато хто з харків`ян не хоче голосувати за Г.КЕРНЕСА. Більше того – далеко не всі прихильники Партії регіонів, і навіть далеко не всі її члени хотіли б бачити Г.КЕРНЕСА обличчям Партії регіонів у Харкові. Ці очікування і створюють у столиці Слобожанщини запит на альтернативного кандидата, яким потенційно може стати Арсен АВАКОВ». При цьому експерт відзначив, що А.АВАКОВ «може стати опозиційною альтернативою не стільки Партії регіонів, скільки не дуже популярному Г.КЕРНЕСУ».

В.ФЕСЕНКО відзначає, що, якщо у західноукраїнських і центральноукраїнських областях різні опозиційні сили об`єктивно зацікавлені у конкуренції між собою, то в Харкові у них виникає потреба в консолідації.

«Проте результат харківських виборів залежить не лише від електоральних чинників, симпатій і антипатій харків`ян, а й від горезвісного адміністративного ресурсу. Фактично, харківські вибори набувають загальнонаціонального значення. Образно кажучи, протистояння А.АВАКОВА і Г.КЕРНЕСА чимось нагадує сутичку Передсвіту і Челубея перед Куликовською битвою. Результат їх боротьби значною мірою визначатиме і майбутнє української опозиції, і збереження конкурентності української політики. Саме тому виборча кампанія в Харкові потребує ретельного моніторингу інститутами громадянського суспільства, міжнародними спостерігачами, представниками ЗМІ», - вважає В.ФЕСЕНКО.