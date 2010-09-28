Сімферополю набридли пов'язані з мером скандали?

16:51, 28 вересня 2010
Політика
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Політолог бачить "незаплямованого кандидата"

ОЛЕКСАНДР ФОРМАНЧУК
Кандидатура Віктора Агєєва від Партії регіонів на пост мера кримської столиці відповідає очікуванням сімферопольців. Про це Кримському інформаційному агентству заявив кримський політолог Олександр Форманчук.

«За останні два роки місто загрузло в політичних чварах – вони стосувалися безпосередньо чинного мера Сімферополя Геннадія Бабенка і внутрішніх склок в самій міськраді. Городянам це набридло, і вони хотіли би бачити міським головою нову людину, не пов`язану з цими скандалами», – вважає політолог.

Позиціонуючи кандидата в мери від Партії регіонів порівняно з імовірними суперниками, політолог акцентував, що «Агєєв нічим не заплямований, в місті за ним немає негативного шлейфу. В той же час він – досвідчений управлінець, що підтверджує його блискуча кар`єра у фірмі «Консоль». Тут у нього безперечний плюс».

За словами Олександра Форманчука, в цій корпорації Віктор Агєєв пройшов шлях від рядового референта до генерального директора компанії.

«Головний політичний бонус Віктора Агєєва – це його висунення від Партії регіонів, що користується в Криму і Сімферополі найвищим рівнем підтримки населення», – резюмував політолог.

 

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