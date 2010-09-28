Сімферополю набридли пов'язані з мером скандали?
Політолог бачить "незаплямованого кандидата"
|Олександр Форманчук
«За останні два роки місто загрузло в політичних чварах – вони стосувалися безпосередньо чинного мера Сімферополя Геннадія Бабенка і внутрішніх склок в самій міськраді. Городянам це набридло, і вони хотіли би бачити міським головою нову людину, не пов`язану з цими скандалами», – вважає політолог.
Позиціонуючи кандидата в мери від Партії регіонів порівняно з імовірними суперниками, політолог акцентував, що «Агєєв нічим не заплямований, в місті за ним немає негативного шлейфу. В той же час він – досвідчений управлінець, що підтверджує його блискуча кар`єра у фірмі «Консоль». Тут у нього безперечний плюс».
За словами Олександра Форманчука, в цій корпорації Віктор Агєєв пройшов шлях від рядового референта до генерального директора компанії.
«Головний політичний бонус Віктора Агєєва – це його висунення від Партії регіонів, що користується в Криму і Сімферополі найвищим рівнем підтримки населення», – резюмував політолог.