У Кузьмука є свій рецепт, як врятувати армію

Колишній міністр оборони України Олександр КУЗЬМУК вважає, що запропонований урядом законопроект №6644, який передбачає реалізацію зайвих армійських об`єктів разом із земельними ділянками, «може грати дуже позитивну роль».

Про це О.КУЗЬМУК заявив в коментарі УНІАН.

Коментуючи негативні відгуки про цей законопроект з боку голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, колишній міністр оборони сказав: «На жаль, комітет законопроект дуже ретельно не вивчав, а його варто подивитися. Ідея закладена непогана. Якщо цей законопроект буде добре вивчений, в першу чергу в Міністерстві оборони, Мін’юсті та інших зацікавлених міністерствах, цей закон може грати дуже позитивну роль».

При цьому О.КУЗЬМУК прокоментував заяву А.ГРИЦЕНКА, що нинішній склад Комітету Верховної Ради, який він очолює, за рівнем підготовки і досвіду роботи нібито найсильніший за всі роки. «Говоритимемо прямо, - сказав О.КУЗЬМУК. - У голови комітету дивовижна манера приписувати собі все краще. На відміну від нього, я маю безпосередній контакт з Комітетом ВР з питань безпеки і оборони, починаючи з 1995 року. І можу порівняти, який комітет краще, який гірше, а який ефективніше. Так, сьогодні комітет має в своєму складі одного прем`єр-міністра, двох віце-прем`єр-міністрів, двох міністрів оборони, заступника міністра, але це не говорить про те, що цей комітет працює краще, ніж попередні. Некоректно так заявляти. Комітет – традиційно сильний, незалежно від того, хто входить до його складу і хто його очолює, прошу на цьому наголосити». На думку О.КУЗЬМУКА, «винятково працював комітет, який очолював Георгій КРЮЧКОВ, естафету і традиції перейняв Борис АНДРЕСЮК. Я можу відзначити ці комітети».

На зауваження про те, що А.ГРИЦЕНКО виступає проти існування спецфонду, завдяки якому, за планами Міноборони, військові зможуть одержати житло, О.КУЗЬМУК заявив: «Спецфонд бюджету – це необхідна реальність, але не сьогоднішнього дня. Він виник у важкі часи інфляції, це була як вимушена міра. Колись він відживе своє, але це не означає, що однією командою, одним помахом шашки вирішити, що спецфонду не бути!».

На питання «Що на ваш погляд може врятувати сьогоднішню українську армію?», О.КУЗЬМУК сказав: «Відповідь дуже проста. Крім військових, всі решта мають перестати вважати себе військовим. За все негативне, що відбувається в армії, в останню чергу винуваті військові. Вони стають грудьми, щоб виконувати свої професійні обов`язки, чому їх навчали. А фінансування армії та постановка її потреб в останні ряди пріоритетних завдань - призводить до того, що, на жаль, періодично траплялося в історії багатьох народів. Якщо народ не хоче годувати свою армію – йому належить годувати чужу. З цим афоризмом важко не погодитися».