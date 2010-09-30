Могильов збирається вигнати кожного третього міліціонера

Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє про намір скоротити особовий склад міліції з 300 до 200 тисяч чоловік упродовж 3-5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

За словами міністра, в результаті скорочення чисельності можна буде підвищити зарплату працівникам міліції й таким чином підвищити їхні професійні мотивації.

Як сказав А.МОГИЛЬОВ, цей процес буде поетапним, оскільки вимагає великих фінансових витрат.

Він повідомив, що зараз особовий склад міліції налічує близько 300 тисяч, а скоротити його потрібно приблизно до 200 тисяч.

«Мета – одержати працівника міліції, який має високу зарплату, щоб робота міліції була престижною через свій рівень зарплати», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Відповідаючи на питання журналістів, він додав, що процес скорочення займе 3-5 років. За його словами, швидше скорочення провести не вдасться через фінансові причини.