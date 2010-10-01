Мороз пропонує скасувати й Конституцію-1996 до купи

Колишній голова Верховної Ради України, почесний голова СПУ Олександр МОРОЗ вважає, що з рішення Конституційного Суду України щодо скасування політичної реформи випливає, що вибори народних депутатів мають відбутися восени 2011 року.

Таку думку О.МОРОЗ висловив у коментарі УНІАН.

За його словами, це випливає з того, що, відповідно до Конституції 1996 року, парламент обирається лише на 4 роки, а восени для Верховної Ради VI скликання спливає даний термін.

О.МОРОЗ наголосив, що у зв’язку з рішенням Конституційного Суду багато питань також виникає щодо організації роботи Верховної Ради, оскільки виходить, що втратили чинність норми Конституції про формування у парламенті коаліції депутатських фракцій.

За його словами, сьогоднішнє рішення КС призведе до того, що “ми рухатимемось в бік проти демократії”. “Адже форма державного правління впливає на рівень добробуту, на захист прав і свобод людей, а ми йдемо в протилежний бік”, - зазначив почесний голова СПУ.

О.МОРОЗ наголосив, що, ухваливши рішення про скасування політ реформи, КС “перевищив свої повноваження”. “І це - поза всяким сумнівом”, - додав він.

За словами почесного голови СПУ, статтею 150 Конституції України передбачено, що до повноважень КС належать вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законодавчих актів. Він додав, що “у нас немає закону 2222, а є Конституція України”, тому КС не мав права ухвалювати рішення щодо окремого закону, оскільки вже йдеться про цілісний документ – Основний Закон.

“Сьогодні Конституційний Суд прийняв, на моє глибоке переконання, неправомірне рішення”, - наголосив О.МОРОЗ.

При цьому колишній спікер парламенту додав, що “він (Конституційний Суд - УНІАН) не мав розглядати текст Конституції”. За його словами, якщо чинити за нинішньою логікою КС, то тоді цей конституційний орган має всі підстави відмінити Конституцію 1996 року, оскільки її також ухвалювали з порушенням процедури, яка діяла на той час.

О.МОРОЗ нагадав про багаторазове переголосування низки статей при ухваленні Основного Закону у 1996 році. “Я ж не буду зараз вести мову про те, що деякі статті Конституції України для того, щоб були прийняті, голосувалися по 17-27 разів”, - сказав він.

О.МОРОЗ також наголосив, що нинішній Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, народні депутати обиралися “під ті повноваження, які були визначені чинною Конституцією” до сьогоднішнього рішення КС. Він підкреслив, що це рішення “не стільки є юридичним чи конституційним, а це рішення є політичним”.

“Я вважаю, що це загравання під політичну ситуацію, конкретних людей, і в даному випадку можна говорити не про конституційний орган - Конституційний Суд України, а про членів цього органу, які застосують подвійні стандарти при розгляді законів”.