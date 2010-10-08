У ВР народилася ідея, як ще заробити на виборчих списках

Позафракційні народні депутати пропонують Верховній Раді надати право партіям та блокам виключати зі списків кандидатів осіб не тільки до моменту виборів, а й після них.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект закону щодо порядку заміщення народних депутатів, повноваження яких припинені достроково, зареєстрований у ВР позафракційними депутатами Валерієм ПИСАРЕНКОМ та Володимиром ПИЛИПЕНКОМ.

«Ми надаємо право партіям практично чистити свої списки тих людей, які залишилися необраними і є кандидатами у народні депутати», - сказав В.ПИСАРЕНКО в інтерв’ю журналістам. За його словами, партія повинна мати право не тільки проводити чистки до виборчої кампанії, але й після неї.