Шишкін пояснив: ВР тисне на КС закликами не тиснути на КС

Суддя Конституційного Суду Віктор Шишкін заявляє, що Верховна Рада своїми закликами убезпечити суддів КС від тиску, тим самим тисне на суд.

"Постійне нагнітання пристрастей з трибуни Верховної Ради є одним з елементів тиску", - сказав Шишкін на прес-конференції в Києві.

Він навів приклад, коли деякі депутати кажуть, що у суддів прослуховуються телефони, що суддям треба надати захист.

"Я ні до кого не звертався, до жодної державної структури, що в мене прослуховується телефон", - обурився Шишкін.

Суддя також нагадав рішення Верховного Суду забезпечити недоторканність суддів усіма можливими заходами.

"А демонстрації під Конституційним Судом, хіба це не тиск? Я не бачив жодної демонстрації під Верховним Судом США чи під Конституційним Судом Німеччини", - зазначив Шишкін.

Він розповів історію про те як прем’єр Віктор Янукович розповів про відставку голови КС Івана Домбровського, тоді як самі судді довідалися про це пізніше.

"Я дізнався про розгляд цього питання о 9:35 ранку, коли мені в пакеті передали заяву і порядок денний (засідання КС). Але мої помічники сказали, що за 15 хвилин до того, як я про це дізнався, на сайтах вже висіло повідомлення, що в Кабінеті міністрів піднімалось це питання", - сказав Шишкін.

Він навів ще один приклад, коли в пресі з`являлись повідомлення про те, що суддів викликають на Банкову.

"Байкарі з деяких політичних сил розповідають, що когось викликали до секретаріату президента. Саме в цей день у мене студенти в інституті післядипломної освіти складали екзамен. І студенти з мене кепкують і жартують – ви що роздвоїлися? Ви тут чи там, на Банковій?", - зазначив суддя.

Водночас він визнав, що рішення 5 суддів КС не брати участь у засіданнях через тиск не впливає на розгляд питання законності указу президента про розпуск парламенту. За словами Шишкіна, після їхньої заяви в Конституційному Суді лишається кворум.

Як відомо, для відкриття засідання потрібна присутність 12 з 18 суддів.

Українська правда