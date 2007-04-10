КС переніс розгляд указу про розпуск парламенту на 17 квітня

Розгляд справи у формі усного слухання за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року №264 перенесено на 9.30 17 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС,

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалось, що Конституційний Суд розпочне розгляд справи щодо конституційності указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради у середу, 11 квітня.