Тимошенко нагадує Януковичу про обіцянку зустрітися

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нехтує вимогами демократичного суспільства.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні журналістам, повідомляється на її офіційному сайті.

"На жаль, ЯНУКОВИЧ, як завжди, казав неправду. Він не збирався зустрічатися і повертати з цього хибного шляху фальшивих виборів, які він розпочав", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи реакцію В.ЯНУКОВИЧА на її відкритий лист з вимогою провести зустріч з опозицією.

Лідер "Батьківщини" вважає таку поведінку глави держави неприпустимою. "Шкода, що є таке ставлення Президента держави до своєї власної країни", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що наполягає на невідкладній зустрічі з Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ.

"Сподіваюся, що у ЯНУКОВИЧА з‘явиться характер, і конструктивна розмова опозиції та влади про вибори, та те, що відбувається в Україні, все ж таки відбудеться", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

20 вересня глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ готовий до зустрічі з опозицією. Зокрема, він не виключив, що вже найближчим часом відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим ця зустріч досі не відбулася.