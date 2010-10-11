Тимошенко: СБУ отримала завдання до квітня 2011 року кинути мене за грати

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про переслідування її особисто та членів її команди з боку Служби безпеки України.

"СБУ отримала завдання до квітня 2011 року кинути мене до в’язниці", - заявила вона в інтерв’ю німецькому виданню "Frankfurter Allgemeine", повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер “Батьківщини” також підкреслила, що команді Віктора ЯНУКОВИЧА не вдасться її залякати. "Я можу боротись зі своїм страхом. Я залишусь в країні і нікуди не втечу", - запевнила вона, додавши: "Я – православна, моя родина також православні. Я вірю в Бога, я вірю в мою країну, і я вірю, що ми здатні щось змінити".

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО повідомила про політичні репресії, які, за її словами, влада В.ЯНУКОВИЧА чинить відносно членів її команди.

"Лише в Криму проти членів нашої партії порушено понад 15 справ, в Луганській області - 17. Крім того, на мерів, які опираються, тиснуть, щоб вони вступили до Партії регіонів. В Кам’янці-Подільському мера змусили вийти з нашої партії. Йому сказали: якщо ти вийдеш з партії, ми залишимо тебе в спокої. Він так і зробив, але все ж таки висунув свою кандидатуру на виборах, і одразу проти нього відкрили справу", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО, крім того, нагадала про справи колишнього голови митниці Анатолія МАКАРЕНКА та колишнього заступника голови НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА, які досі знаходяться під вартою.

"Це – удар по нашій партії. Обидва затриманих… належать до нашої команди. Обидва вже сто днів знаходяться у в’язниці – і це пряме порушення закону", - констатувала вона.