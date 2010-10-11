Перша леді Польщі застрягла у Вітебську через поломку літака

Більше сотні родичів жертв Смоленської трагедії та офіційні особи, серед яких дружина глави Польської держави Анна КОМОРОВСЬКА, не змогли повернутися в неділю до Польщі через поломку двох літаків.

Як передає кореспондент УНІАН, після вчорашніх заходів, які відбулися під Смоленськом, на місці катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського, додому повернулася лише частина делегації на одному з двох літаків, на котрих вони прибули до Білорусі.

120 осіб, в тому числі перша леді, не змогли вилетіти через поломку Boeinga.

За даними польських медіа, у неділю до білоруського Вітебська, звідки делегація планувала виліт, прибув запасний літак із Польщі, щоб забрати людей, котрі залишилися.

Однак, він повернувся до Польщі порожнім теж через поломку двигуна.

«Під час польоту виявилася поломка додаткового генератора, який служить для ввімкнення двигуна. Можна з тим летіти, але треба було усунути цю поломку. Оскільки була вже пізня ніч, а пасажири особливими, було вирішено, що вони поїдуть до готелів», - розповів прес-секретар державної авіакомпанії PLL LOT Яцек БАЛЬЦЕР в ефірі TVN24.

За даними телевізійників, літак міг приземлитися в Білорусі, але щоб вилетіти назад йому треба було б не вимикати двигун.

Польську делегацію забрали з Вітебська сьогодні вранці два літаки Embraer. Всі родичі жертв уже прилетіли до Варшави.

Довідка УНІАН. 10 жовтня у Смоленську відбулися заходи в пам’ять жертв катастрофи літака 10 квітня 2010 року, яка забрала життя 96 польських громадян, в тому числі Президента Польщі Л.Качинського.

У заходах взяли участь близько 200 осіб, серед яких 170 родичів жертв катастрофи.