Підприємці погрожують перекрити міжнародну трасу

Сьогодні на майдані Незалежності у районному центрі Стрий на Львівщині пройшла акція протесту підприємців під гаслом «Ні - новому Податковому кодексу, пенсійній реформі та свавіллю влади!».

Участь в акції взяли участь близько 2 тисяч підприємців, повідомив кореспонденту УНІАН член новоствореного Комітету самозахисту підприємців Стрийщини Євген ШАПОВАЛЕНКО.

За його словами, сьогодні підприємці зібрались на майдані Незалежності, щоб висловити свій протест проти проекту Податкового кодексу.

Він зазначив, що сьогоднішня акція стала вже другим етапом протестних дій підприємців Стрийщини, оскільки 8 жовтня у Стрию вже відбувся протест за участю понад 1 тис. підприємців – вони на чотири години припинили роботу більшості торгових закладів міста Стрий, промислового та продуктового ринків та близько 100 торговельних точок.

Сьогодні ж учасники акції передали свої вимоги міському голові міста Стрий та заступнику голови Львівської ОДА і заявили, що «найближчим часом до них приєднаються підприємці всіх районів Львівщини».

Як заявив Є.ШАПОВАЛЕНКО, у разі невиконання їхніх вимог підприємці Львівщини перекриють міжнародну трасу Київ-Чоп.