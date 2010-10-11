В Одесі "регіонали" всує згадують ім'я Януковича

Сотні біл-бордів кандидатів на виборні посади від Партії регіонів заполонили вулиці та площі Одеси, зокрема зі згадуванням імені Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА - всупереч указу глави держави про заборону використання його імені в кампанії з виборів мерів і депутатів місцевих рад.

Про це йдеться в коментарі заступника директора Українського інституту соціальної аналітики Валерія ПЕСЕЦЬКОГО, переданому УНІАН.

На одних біл-бордах, констатує експерт, світиться: «Команда ЯНУКОВИЧА – це ефективність, відповідальність, порядок!», на інших – мутанти відомого політичного бренду «За Одесу - за команду Януковича!», що агітують уже за цілком конкретного кандидата: «За Одесу - за Костусєва!» - з тією ж символікою Партії регіонів.

Як підкреслює В.ПЕСЕЦЬКИЙ, «перші спроби високопоставлених чиновників, зокрема, губернатора Едуарда МАТВІЙЧУКА і кабмінівського куратора по Одеській області Олексія КОСТУСЄВА, скористатися в своїй передвиборній агітації досить високим рейтингом на півдні України екс-лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА і з`єднати образ В.ЯНУКОВИЧА, який переміг на виборах, із закликами підтримати кандидатуру О.КОСТУСЄВА почалися ще в серпні». Саме тоді на вулиці й площі «морської столиці» несподівано було повернено впізнанаване багатьма гасло з символікою Партії регіонів: «За Одесу - за Януковича!». Потім жителі мегаполісу побачили його на численних біл-бордах у модернізованому вигляді: «За Одесу - за команду Януковича!» - з портретом претендента в мера міста О.КОСТУСЄВА», зазначив експерт В.ПЕСЕЦЬКИЙ.

Коли ж у вересні глава держави, відреагувавши на листи тисяч виборців про спроби «приватизації» впізнанаваного бренду, видав указ про неприпустимість використання його імені й зображення в передвиборній рекламі, в місцевому штабі ПР вирішили, що гасло «За Одесу - за Януковича!» має зазнати ще однієї мутації. У результаті з`явилися, серед безлічі інших, біл-борди із закликом голосувати: «За Одесу - за Костусєва!».

Експерт зазначає, що це здійснено всупереч чітким акцентам, зробленим із цього приводу головою Адміністрації Президента Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ: «Глава держави не є суб`єктом місцевих виборів, і його ім`я не слід використовувати в агітації ні за, ні проти».

Ще одним порушенням виборчого законодавства В.ПЕСЕЦЬКИЙ назвав вихід друком 250-тисячним тиражем клону газети «Свободная Одесса» в державному видавництві. «Проте, місцевих правоохоронців і податківців, - додав експерт, - не зацікавила ні заява протесту, ні вимога редакції встановити замовників і виконавців замовлення на випуск «лівого» видання, що прозвучали на прес-конференції. Ніяк не відреагували на скандальний факт і в Одеському тервиборчкомі, хоча деякі матеріали видання-клону прямо стосувалися кандидатів на виборні посади».

«Чи може це не викликати тривогу, - акцентував В.ПЕСЕЦЬКИЙ, - якщо врахувати, що саме в цьому видавництві незабаром також друкуватимуться сотні тисяч бюлетенів для голосування? І хто може поручитися, що в подібних умовах не буде віддрукований, приміром, додатковий тираж якогось видання або інших документів? Іноді виникає враження, що деякі можновладці вирішили діяти в передвиборній ситуації за принципом: єдинопартійцям – все, а опонентам – беззаконня».

На думку заступника директора Українського інституту соціальної аналітики, «подібна мутація відбулася і з передвиборними телевізійними роликами, що яскраво видно в публічних виступах державних чиновників-«регіоналів», зокрема Одеського губернатора, голови Антимонопольного комітету України та інших учасників кампанії. Чого варті, приміром, заяви того ж О.КОСТУСЄВА, що повторюються рефреном: «Я - член команди Президента ЯНУКОВИЧА» або «Перед тим, як балотуватися в мери Одеси, я мав тривалу розмову з Президентом, який схвалив це рішення», - в світлі вимог згаданого указу глави держави?», запитує В.ПЕСЕЦЬКИЙ.

«Або як, приміром, слід сприймати той факт, що своїх конкурентів, зокрема діючого мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА, представники ПР О.КОСТУСЄВ і Е.МАТВІЙЧУК, які балотуються в члени міськради, не втомлюються піддавати публічному шмаганню, абсолютно не піклуючись про підкріплення фактами своїх звинувачень. Доходить до того, - уточнив В.ПЕСЕЦЬКИЙ, - що голова Одеської ОДА не зупиняється навіть перед оголошенням публічних «вироків» своїм політичним опонентам. На одній із зустрічей з журналістами заявляє: «Незабаром нікому буде ходити на роботу в мерію – в більшості будуть кримінальні справи». На наступній: «Багатьом співробітникам мерії доведеться змінити свої кабінети на тюремні камери».

«Коли звучать із телеекрану подібні заяви, мимоволі виникає запитання: що має спільного така риторика з цивілізованою передвиборною полемікою? – говорить експерт. – І ще: як хто виступає перед виборцями голова ОДА - прокурор, слідчий? І з яких пір людям, наділеним владою главою держави, дозволено кидати з телеекранів бездоказові звинувачення на адресу опонентів?».

Не дивно, що експерти Комітету виборців України, які проводять моніторинг ходу виборчої кампанії, закликали голову ОДА Е.МАТВІЙЧУКА піти в жовтні у відпустку - з урахуванням зафіксованих з його боку порушень діючого закону про вибори до місцевих рад. Проте чиновник відмовився, пославшись на необхідність вирішення невідкладних справ.

«По суті, одесити стали свідками використання в передвиборній кампанії поспішно сколочених «брендів-мутантів» деякими місцевими «регіоналами», які таким чином прикривають відсутність будь-яких власних досягнень на посадах чужими, підміняючи в передвиборних виступах власні невдачі успіхами колишнього лідера ПР всупереч чітко заявленому позиціонуванню В.ЯНУКОВИЧА в новій якості - лідера всіх українців. Тільки навряд чи подібна протиправна практика на користь самої Партії регіонів, рейтинг якої, згідно з вимірами громадської думки, все більш спрямовується по похилій», - резюмував заступник директора Українського інституту соціальної аналітики.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив органам влади забезпечити недопущення порушень закону під час передвиборної агітації з виборів депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, які відбудуться 31 жовтня. Указом «Про недопущення порушень закону під час передвиборної агітації» заборонено використання імені й зображення Президента України для проведення передвиборної агітації.