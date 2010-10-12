Литвин не розуміє, навіщо збудження на порожньому місці

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН має намір запропонувати народним депутатам домовитись про надання парламентській меншості права щосереди формувати порядок денний засідання парламенту, а також визначати міністра, який доповідатиме у п’ятницю під час Години уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав в інтерв’ю журналістам.

“Я буду пропонувати продовжити роботу у тих традиціях, у які вже були напрацьовані в парламенті”, - сказав В.ЛИТВИН.

За словами голови ВР, він пропонуватиме, щоб у середу на пленарних засіданнях після розгляду законів щодо ратифікацій документів, депутати розглядали питання, винесені “представниками фракцій не більшості”. При цьому він додав, що ці питання мають або пройти відповідну процедуру підготовки, або якщо їх профільні комітети не розглядали їх понад місяць після реєстрації.

В.ЛИТВИН підкреслив, що “таким чином збережемо ту традицію, яка вже начебто напрацьована, і можемо її зберегти, не дивлячись на те, що сьогодні є нові конституційні реалії, які не вимагають необхідності коаліції або опозиції”. За його словами, це необхідно зробити “заради спокою” у парламенті та в суспільстві, а також, щоб з боку меншості не було підстав скаржитись на ігноруваннях її вимог. “Навіщо збудження на порожньому місці?”, - додав В.ЛИТВИН.

При цьому він зазначив, що це будуть усні домовленості, тобто з цього приводу не вноситимуться зміни до Закону “Про Регламент Верховної Ради України”.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України”.

До внесення цих змін законом про Регламенту ВР було передбачено, що кожного пленарного тижня представники опозиційних фракцій щосереди формували порядок денний засідання і визначали, які питання має розглядати парламент.