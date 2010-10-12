Генпрокуратура подала позов до Газпрому й Нафтогазу

Генеральна прокуратура України подала позов до Арбітражного суду Москви до ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України".

Про це Російському агентству правової та судової інформації (РАПСІ) повідомив представник суду.

Він додав, що як треті особи у справі виступають Кабінет міністрів України і Міністерство палива та енергетики України.

Дату попередніх слухань не визначено, а подробиці арбітражного спору не повідомляються.

Зазначається, що в прес-службі Генпрокуратури України відмовилися коментувати цю інформацію по телефону. "Я не можу коментувати це по телефону", - сказав співрозмовник агентства.