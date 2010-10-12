Генпрокуратура подала позов до Газпрому й Нафтогазу
16:36, 12 жовтня 2010Політика
2867 0
До Московського арбітражу
Генеральна прокуратура України подала позов до Арбітражного суду Москви до ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України".
Про це Російському агентству правової та судової інформації (РАПСІ) повідомив представник суду.
Він додав, що як треті особи у справі виступають Кабінет міністрів України і Міністерство палива та енергетики України.
Дату попередніх слухань не визначено, а подробиці арбітражного спору не повідомляються.
Зазначається, що в прес-службі Генпрокуратури України відмовилися коментувати цю інформацію по телефону. "Я не можу коментувати це по телефону", - сказав співрозмовник агентства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter