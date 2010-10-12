За час відпустки Могильов 18 разів літав до Криму і назад на літаках МВС

За 7 місяців перебування на посаді Міністра внутрішніх справ України Анатолій Могильов здійснив 38 перельотів на літаках внутрішніх військ МВС України, з них 18 - на півострів Крим (при чому всі здійснено в літній період, під час перебування у відпустці).

Результати чергового розслідування Геннадія Москаля публікує сайт «Народної самооборони»:

19.07.2010 р. - Київ (Жуляни) - Бельбек (Севастополь)

19.07.2010 р. - Бельбек (Севастополь) - Київ (Жуляни)

21.07.2010 р. - Київ (Жуляни) - Бельбек (Севастополь)

22.07.2010 р. - Бельбек (Севастополь) - Київ (Жуляни)

31.07.2010 р. - Київ (Жуляни) - Бельбек (Севастополь)

31.07.2010 р. - Бельбек (Севастополь) - Київ (Жуляни)

05.08.2010 р. - Київ (Жуляни) - Бельбек (Севастополь)

06.08.2010 р. - Бельбек (Севастополь) - Київ (Жуляни)

12.08.2010 р. - Херсон - Бельбек (Севастополь)

13.08.2010 р. - Бельбек (Севастополь) – Київ (Жуляни)

12.07.2010 р. – Київ (Жуляни) - Бельбек (Севастополь)

12.07.2010 р. - Бельбек (Севастополь) – Київ (Жуляни)

08.08.2010 р. - Александрія – Сімферополь

04.09.2010 р. – Київ (Жуляни) - Бельбек (Севастополь)

04.09.2010 р. - Бельбек (Севастополь) - Донецьк

05.09.2010 р. - Донецьк - Сімферополь

05.09.2010 р. - Сімферополь – Київ (Жуляни)

21.09.2010 р. – Київ (Жуляни) - Сімферополь

22.09.2010 р. - Сімферополь – Київ (Жуляни)

Москаль нагадує, що органами прокуратури за подібні епізоди були порушені кримінальні справи щодо Юрія Луценка за ч.3 ст.364 і ч.2 ст.365 КК України (зловживання владою і перевищення службових повноважень).

«Мною направлені депутатські звернення в Генеральну прокуратуру України, КРУ і Рахункову палату України з проханням перевірити правомірність і доцільність використання бюджетних коштів МВС України на здійснення перельотів міністра ВС А.Могильова на літаках внутрішніх військ МВС», — заявив Геннадій Москаль.