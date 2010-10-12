За час відпустки Могильов 18 разів літав до Криму і назад на літаках МВС
Москаль звернувся в ГПУ
|Геннадій Москаль
Результати чергового розслідування Геннадія Москаля публікує сайт «Народної самооборони»:
19.07.2010 р. - Київ (Жуляни) - Бельбек (Севастополь)
19.07.2010 р. - Бельбек (Севастополь) - Київ (Жуляни)
21.07.2010 р. - Київ (Жуляни) - Бельбек (Севастополь)
22.07.2010 р. - Бельбек (Севастополь) - Київ (Жуляни)
31.07.2010 р. - Київ (Жуляни) - Бельбек (Севастополь)
31.07.2010 р. - Бельбек (Севастополь) - Київ (Жуляни)
05.08.2010 р. - Київ (Жуляни) - Бельбек (Севастополь)
06.08.2010 р. - Бельбек (Севастополь) - Київ (Жуляни)
12.08.2010 р. - Херсон - Бельбек (Севастополь)
13.08.2010 р. - Бельбек (Севастополь) – Київ (Жуляни)
12.07.2010 р. – Київ (Жуляни) - Бельбек (Севастополь)
12.07.2010 р. - Бельбек (Севастополь) – Київ (Жуляни)
08.08.2010 р. - Александрія – Сімферополь
04.09.2010 р. – Київ (Жуляни) - Бельбек (Севастополь)
04.09.2010 р. - Бельбек (Севастополь) - Донецьк
05.09.2010 р. - Донецьк - Сімферополь
05.09.2010 р. - Сімферополь – Київ (Жуляни)
21.09.2010 р. – Київ (Жуляни) - Сімферополь
22.09.2010 р. - Сімферополь – Київ (Жуляни)
Москаль нагадує, що органами прокуратури за подібні епізоди були порушені кримінальні справи щодо Юрія Луценка за ч.3 ст.364 і ч.2 ст.365 КК України (зловживання владою і перевищення службових повноважень).
«Мною направлені депутатські звернення в Генеральну прокуратуру України, КРУ і Рахункову палату України з проханням перевірити правомірність і доцільність використання бюджетних коштів МВС України на здійснення перельотів міністра ВС А.Могильова на літаках внутрішніх військ МВС», — заявив Геннадій Москаль.