Азаров скаже пресі відразу, як у нього з'явиться продумане рішення

Зміни у складі уряду України, які необхідно провести у зв`язку з набуттям чинності Конституції в редакції 1996 року, відбуватимуться в рамках проведення адміністративної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу журналістам.

Він також сказав, що у п`ятницю обговорював з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ питання змін у складі уряду.

«Це у нас вже була не перша розмова з цього приводу. Зараз ми домовилися про те, що ми готуємо комплексну реформу адміністративної системи, і в рамках цієї реформи ми послідовно ухвалюватимемо рішення, що випливають з необхідності проведення цієї реформи. У даній ситуації ми обговорюємо зараз питання кількості структурних підрозділів кожного міністерства, кількості заступників, міністрів, функцій. І тому ми домовилися йти дуже продумано, зважено. І як тільки ці рішення будуть підготовлені, ми відразу вас поінформуємо», - сказав М.АЗАРОВ.