Трьом загиблим у ДТП на переїзді дітям було 7, 13 і 15 років

Трьом дітям, які загинули сьогодні в автокатастрофі у місті Марганець, було 7, 13 і 15 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

При цьому у прес-службі зазначили, що також серед загиблих є дві людини 1992 року народження, зокрема, одна з них (дівчина) була сестрою 15-річного хлопчика.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на залізничному переїзді в місті Марганець Дніпропетровської області сталося зіткнення локомотива з рейсовим автобусом. В результаті аварії загинуло більш як 40 осіб, з яких троє дітей.

За даним фактом прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.