Азаров пропонує подивитися на Меркель і не звинувачувати Януковича

З приходом до влади Президента Віктора ЯНУКОВИЧА зовнішня політика України стала передбачуваною і своїх сусідів країна перестала ділити на «поганих» і «гарних».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу на конференції «Україна: від кризи до зростання. Економіка, інвестиції, ринки», яка проходить у Королівському інституті міжнародних відносин Бельгії «Егмон».

«Для нас немає поганих і немає гарних сусідів. Ми однаково зацікавлені в дружніх відносинах і з Росією, наприклад, і з Польщею, яка є нашим західним партнером і нашим сусідом, з яким у нас давні історичні зв`язки й традиції», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим він відзначив, що Росія є нашим найбільшим торговим партнером, і з приходом до влади В.ЯНУКОВИЧА було знято проблемні питання у відносинах з РФ.

«Перше, що ми зробили, це прибрали наноси нерозуміння, ворожнечі, конфліктів і попрацювали над тим, аби створити довірливу атмосферу між керівництвом наших країн», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що немає підстав вважати українську владу проросійською виходячи з частих зустрічей керівництва країн. Він навів дані про те, що федеральний канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ за останній рік зустрічалася з російським керівництвом 16 разів, тоді як Президент і прем`єр-міністр України зустрічалися з керівництвом Росії 8 разів.

«Тобто, вдвічі менше, ніж пані МЕРКЕЛЬ. Проте пані МЕРКЕЛЬ ніхто не звинувачує в проросійській орієнтації», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що керівництво України також доволі часто зустрічається з керівництвом європейських та інших країн.

«Наша зовнішня політика збалансована. Вона не проросійська, не прозахідна. Вона українська політика. І такою буде завжди. Вона, перш за все, реалізовуватиме економічні інтереси нашої країни», - сказав М.АЗАРОВ.