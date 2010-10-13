Азаров уже й до зони вільної торгівлі з ЄС не квапиться?

Україна завжди буде надійним транзитером російських енергетичних ресурсів до Європи. Про це глава українського уряду заявив у Брюсселі на конференції «Україна: від кризи до зростання. Економіка, інвестиції, ринки».

«Україна завжди буде для Європи надійним транзитером енергоресурсів, зокрема, із Росії до Європи, але ми не виключаємо можливість альтернативних шляхів транзиту для подачі енергоресурсів у Європу через територію нашої країни. Ми відкриті для діалогу, і ми вітаємо будь-які пропозиції у цьому напрямку», - цитує прем’єр-міністра департамент інформації та масових комунікацій секретаріату КМУ.

Крім того, Микола Азаров нагадав, що Україна підписала з Європейським Союзом протокол про вступ до європейського енергетичного співтовариства, який відкриває шлях до запровадження зони вільної торгівлі в енергетичній галузі між Україною та ЄС.

Водночас за словами прем’єра, переговори між Україною та ЄС щодо запровадження всеохоплюючої зони вільної торгівлі тривають, але поспішати з реалізацією цього проекту до якоїсь дати не варто. «Ми повинні знаходити компроміси. Я не бачу ніяких антагоністичних протиріч і думаю, що нам не потрібно ставити перед собою ніяких термінів, а працювати наполегливо, послідовно над реалізацією такої всеохоплюючої зони вільної торгівлі», - зазначив Азаров.