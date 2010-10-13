Агєєв побачив багато спільного у Партії регіонів і Єдиної Росії

Сімферополь буде основним центром притоку російських інвестицій на півострів. Про це член Президії Верховної Ради АРК Віктор Агєєв заявив на прес-конференції за підсумками форуму «Крим – міст дружби України і Росії» в Сімферополі 11 жовтня, передає прес-служба депутата.

За інформацією Віктора Агєєва, після обрання Віктора Януковича на посаду Президента України і приходу до влади його кримської команди автономія, перш за все Сімферополь, відчули приток російських інвестицій в регіон. «Країни СНД почали зацікавлено дивитися в нашу сторону, ми почали співробітничати, почали спілкуватися. Підприємства Сімферополя стали одержувати з Росії велику кількість замовлень на їхню продукцію. Наприклад, у заводу «Фіолент» є замовлення вже наступного року, у «Селми» – на два роки вперед», – відзначив Віктор Агєєв.

Він також висловив упевненість, що це тільки початок. На думку Віктора Агєєва, після виборів, коли закінчиться формування вертикалі влади, соціально-економічний розвиток Криму і Сімферополя йтиме ще відчутнішими темпами, пише КИА.

Політик також відзначив, що у провідних партій Росії і України, партій влади, — «Єдиної Росії» і Партії регіонів, багато загального: обидві політичні сили вважають дружбу між двома країнами необхідною складовою для розвитку їхніх економік.