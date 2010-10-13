Льовочкін: це наша справа, хто і як охоронятиме Президента

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що це «наша справа, хто і як охоронятиме Президента». Так він сьогодні на брифінгу відповів на запитання журналістів про російське громадянство керівника охорони Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, С.ЛЬОВОЧКІН зокрема сказав: “Чи є принципово, хто забезпечує охорону Президента? Кого ми будемо залучати і коли – зі США, Росії чи іншої країни світу. Для нас принципово важливо забезпечити безпеку глави держави”.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, Президент сам визначає, з ким спілкуватися для виконання своїх конституційних повноважень. Він також зауважив, що серед штатних працівників охорони Президента лише громадяни України. Водночас для консультування залучаються й інші фахівці, зокрема й на посаду позаштатного радника Президента.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Інтернет-видання “Українська правда” оприлюднила інформацію, що “керівником охорони ЯНУКОВИЧА є громадянин Росії”.

8 жовтня колишній начальник Управління держохорони України Валерій ГЕЛЕТЕЙ заявив, що росіянин В’ячеслав ЗАНЕВСЬКИЙ, який відповідає за особисту безпеку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, є позаштатним радником глави Української держави. За його словами, офіційно начальник Управління державної охорони України (УДОУ) – Ігор КАЛІНІН, а президентську охорону очолює його заступник – Костянтин КОБЗАРЬ.

«На них лежить вся повнота відповідальності за безпеку Президента. ЗАНЕВСЬКИЙ - офіційно навіть не співробітник УДОУ. Для того щоб консультувати в питаннях безпеки, не обов`язкове громадянство України. УДОУ має перевіряти всіх, хто вхожий до Президента. Якщо у КАЛІНІНА немає питань до нього, то що тут скажеш. До речі, у наших олігархів із влади теж не рідкісні випадки, коли їх охороняють іноземці», - зазначив В.ГЕЛЕТЕЙ.