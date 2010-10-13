Євросоюз дасть Україні 43 мільйона євро

Європейський Союз надасть Україні 43 млн. євро на інституційну розбудову.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідний Меморандум про взаєморозуміння між урядом України та Європейською Комісією щодо рамкового документа програми всеохоплюючої інституційної розбудови було підписано сьогодні в Брюсселі в рамках візиту прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Як повідомив УНІАН посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЕЄВ, Меморандум передбачає надання допомоги у зміцненні здатності українських інституцій виконувати зобов’язання щодо інтеграції до ЄС.

За його словами, йдеться, передусім, про сфери санітарно та фітосанітарного контролю, транспортних послуг та торгівлі.

К.ЄЛІСЕЄВ також повідомив, що гроші надаватимуться в рамках програми “Східне партнерство”, а сам Меморандум розрахований на два роки, починаючи з 2011 року.