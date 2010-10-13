Льовочкін обіцяє за місяць зробити так, щоб "опозиція могла критикувати владу"

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН заявляє, що протягом місяця діяльність опозиції в Україні буде законодавчо врегульовано.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу в Адміністрації Президента С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ “двічі був в опозиції, і розуміє, наскільки важливо, щоб в Україні була опозиція, щоб вона могла критикувати владу”.

С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що дане доручення щодо розробки законодавчих актів та інших документів, які б дали можливість опозиції реалізувати свої права. «Але ми не маємо монополії на це», - сказав він. “Питаннями врегулювання діяльності опозиції має також займатися парламент і позапарламентські політичні сили через звернення до суб’єктів законодавчої ініціативи. У порядку денному Президента є питання забезпечення прав опозиції”, - сказав глава АП. Зокрема, йдеться про звітність уряду, участь у формуванні порядку денного Верховної Ради, доступ опозиції до інформації, зокрема - статистичної.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня ц. р. лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що згідно з Конституцією 1996 року, яка вступила в дію з 1 жовтня 2010 року за рішенням КС, у Верховній Раді взагалі не існує такого поняття як опозиція. За його словами, зважаючи на це, у парламенті не може бути «дня опозиції», під час якого розглядаються ті законопроекти, на яких наполягають фракції меншості.