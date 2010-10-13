Азаров запропонував бельгійському прем'єрові написати ще про Україну

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ подякував бельгійському колезі Іву ЛЕТЕРМУ за книгу про Україну і запропонував писати ще.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем`єр заявив журналістам після зустрічі з прем`єром Бельгії в Брюсселі.

М.АЗАРОВ, зокрема, відзначив, що І.ЛЕТЕРМ був одним з авторів книги «Сталь у степу», присвяченій бельгійським інвестиціям у розвиток металургії в Донбаському регіоні.

«Я б сказав, що потрібно продовжувати цю благородну справу», - сказав М.АЗАРОВ.