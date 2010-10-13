Азаров запропонував бельгійському прем'єрові написати ще про Україну
17:10, 13 жовтня 2010Політика
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«Сталь у степу» - шляхетна справа...
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ подякував бельгійському колезі Іву ЛЕТЕРМУ за книгу про Україну і запропонував писати ще.
Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем`єр заявив журналістам після зустрічі з прем`єром Бельгії в Брюсселі.
М.АЗАРОВ, зокрема, відзначив, що І.ЛЕТЕРМ був одним з авторів книги «Сталь у степу», присвяченій бельгійським інвестиціям у розвиток металургії в Донбаському регіоні.
«Я б сказав, що потрібно продовжувати цю благородну справу», - сказав М.АЗАРОВ.
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