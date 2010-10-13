У Януковича пояснили: реприватизація і перепродаж - різні речі

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає, що найближчим часом компанія «АрселорМіттал», яка володіє металургійним комбінатом «Криворіжсталь», та уряд знайдуть спільну мову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЛЬОВОЧКІН заявив на брифінгу в Адміністрації Президента.

С.ЛЬОВОЧКІН нагадав, що Фонд державного майна України без погодження з урядом відтермінував виконання інвестиційної програми компанії «АрселорМіттал».

«Реакція Генпрокуратури була природньою», - зазначив він.

Глава Адміністрації Президента вважає, що природно було б повернутися до укладення нової інвестиційної угоди.

С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що президент компанії «АрселорМіталл», який наступного тижня відвідає Україну, та уряд знайдуть спільну мову.

Глава Адміністрації Президента нагадав про принципову позицію глави держави у цьому питанні - реприватизації металургійного комбінату «Криворіжсталь» не буде. На репліку кореспондента УНІАН, «а як щодо перепродажу», С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, реприватизація і перепродаж - це різні речі.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2010 року Генеральна прокуратура України подала позов до Фонду держмайна України (ФДМУ) і компанії "АрселорМіттал Дуйсбург Гмбх" про скасування Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу від 14 травня 2009 року.

12 жовтня Господарський суд Києва припинив розгляд справи за позовом Генеральної прокуратури до ФДМУ і компанії “АрселорМіттал” про визнання незаконною Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу “Криворіжсталі”. Своє рішення суддя прийняв на підставі відмови Генпрокуратури від відповідного позову до ФДМУ і “АрселорМіттал”.

Сьогодні, 13 жовтня, у прес-релізі Генпрокуратура повідомила, що відкликала свій позов до компанії "АрселорМіттал Дуйсбург ГМБХ" (АМД) для перевірки виконання на меткомбінаті «АрселорМіттал Кривий Ріг» інвестиційних зобов`язань у соціальній сфері.

Як наголошується у прес-релізі, проведеною Генпрокуратурою перевіркою було встановлено, що Додаткова угода, підписана між ФДМУ і АМД про продовження термінів виконання компанією інвестзобов`язань, не відповідає вимогам законодавства. Зокрема, у прокуратурі зазначили, що Додаткова угода була укладена без узгодження з Кабінетом міністрів України, а профспілковий комітет ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" не був залучений до участі в розробці Додаткової угоди і не надавав згоди на її укладення.

«Зважаючи на це, Генеральною прокуратурою України 13 липня 2010 року до Господарського суду Києва був пред`явлений позов про визнання вказаної угоди недійсною.

Під час розгляду справи компанія "АрселорМіттал Дуйсбург ГМБХ" надала докази про виконання взятих при приватизації "Криворіжсталі" зобов`язань і запевнила, що нею і надалі виконуватимуться інвестиційні зобов`язання, передбачені Договором купівлі-продажу акцій комбінату, зокрема в соціальній сфері. Зважаючи на це, Генеральна прокуратура України відкликала позов для перевірки вказаних обставин», - наголошується в прес-релізі ГПУ.

8 жовтня під час офіційного візиту до Франції Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що питання про перегляд договору з компанією "АрселорМіттал" не порушуватиметься.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату й інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат постачає на експорт.