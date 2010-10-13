Яценюк: у Партії регіонів знову проблеми з арифметикою

Партія регіонів не хоче парламентських виборів у 2011 році, тому влада виступає за синхронізацію виборів в Україні.

Про це сказав лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК на прес-конференції в Кіровограді, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За його словами, Партія регіонів “стрімко втрачає голоси виборців”, тому не хоче проведення парламентських виборів 2011 року, як того вимагає нині чинний після рішення Конституційного Суду Основний закон. Він зазначив, що саме тому у владі розробляють плани з пролонгації повноважень Верховної Ради України.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «ЯНУКОВИЧ не раз говорив про те, що хоче синхронізації виборів в Україні”. Він додав, що у Партії регіонів “знову проблеми з арифметикою: якщо вибори до Верховної Ради провести 2011 року, то за Конституцією наступні парламентські вибори мають відбутися за чотири роки, тобто припадають на 2015 рік - а це рік президентських виборів”. “От вам і синхронізація. Навіщо щось вигадувати?», - зазначив лідер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що дата виборів - березень 2011 року – чітко визначена Конституцією України, дію якої відновив Конституційний Суд своїм рішення від 30 вересня. Він додав, що цю дату підтвердили в Центральній виборчій комісії. При цьому політик нагадав, що, зокрема, в ефірі заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА сказала, що відповідно до статті 77 Конституції України, вибори відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “це - 2011 рік”. Він додав, що відповідно до закону про вибори народних депутатів, ЦВК оголошує початок виборчого процесу чергових виборів народних депутатів за 125 днів. “Тобто, ЦВК зобов’язана оголосити початок виборчого процесу в листопаді», - підкреслив він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «влада розробляє наступний сценарій: зараз перенесуть вибори на 2012 рік, а потім - на 2015-й». При цьому він додав, що «Партії регіонів не потрібний баланс влади, вони хочуть одноосібно панувати в країні”. “Для того, щоб у державі була хоча б якась противага Партії регіонів, опозиції треба поборотися за результат на місцевих виборах, а далі - за виконання Конституції в частині проведення виборів у 2011 році. І на цих виборах виграти, утворивши в парламенті демократичну більшість», - підкреслив він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО готова підтримати вимогу проведення виборів 2011 року, оскільки в ефірі одного з телеканалів висловилася за необхідність зібрати 151 голос народних депутатів, щоб рішення про продовження повноважень Верховної Ради не пройшло.