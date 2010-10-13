Президент Європарламенту: за співпрацю з опозицією відповідає влада

Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК закликає українську владу підтримувати діалог з опозицією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Необхідні конструктивні відносини між владою та опозицією, щоб в Україні був дотриманий демократичний баланс», – сказав Є.БУЗЕК.

Він зазначив, що такий діалог необхідно вести для реалізації реформ, боротьби з корупцією, затвердження принципів верховенства права.

«Я маю певний досвід перебування при владі в моїй країні: коли ти при владі, то завжди здається, що опозиція не дуже позитивна і робить не те, що нам би хотілося. Але це кольори нашої демократії», - сказав Є.БУЗЕК.

Він зауважив, що опозиція має право обрати методи своєї діяльності, але відповідальність влади – «брати опозицію на борт».

Президент Європарламенту також вважає, що співпраця влади з опозицією - це приблизно як співпраця з журналістами, які завжди проти влади, однак з ними потрібно співпрацювати.

Є.БУЗЕК висловив переконання, що Україна має чітко дотримуватися демократичних принципів і стандартів не на словах, а на ділі.