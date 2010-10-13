Янукович обіцяє винести зміни до Конституції на широке обговорення

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що зміни до Конституції будуть винесені на широке обговорення.

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю «5 каналу».

На думку президента, до процесу внесення змін до Конституції має бути залучено якомога більше людей, зокрема, громадські організації, політики. «Обговорення – це перше, що я маю робити, чи організувати. І я це зроблю», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також пообіцяв, що лише після того, як у суспільстві буде знайдений консенсус щодо змін до Основного Закону, ці зміни вноситимуться у відповідності до вимог чинної Конституції. «Буде витримана вся процедура», - сказав президент.