Ющенко стурбований скороченням поголів`я великої рогатої худоби

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований ситуацією, що склалася на внутрішньому ринку м`яса та м`ясопродуктів в Україні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у листі до прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА В.ЮЩЕНКО наголошує, що держава втрачає потенціал галузі тваринництва.

Глава держави підкреслив, що за останні п’ять років поголів`я великої рогатої худоби зменшилося на 34%, у тому числі корів – на 32%. Погіршує ситуацію зниження на 11,2% у 2006 р. закупівельних цін на продукцію тваринництва, хоча на споживчому ринку ціна м`яса знизилась лише на 1,9%. «У 2007 р. зазначені негативні явища поглибились», – підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що про загострення проблем свідчать звернення до нього підприємств і громадських організацій. «Особливо стурбовані вітчизняні підприємці збільшенням поставок м`яса через спеціальні економічні зони та території пріоритетного розвитку, а також незаконним завезенням сировини на територію України. Внаслідок відновлення митних та податкових пільг для окремих імпортерів бюджет недоотримав у 2006 р. близько 1,3 млрд. грн. Значні втрати також від несплати зборів і платежів при нелегальному імпорті», – йдеться в листі Президента до прем’єра.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголошує, що експерти вказують на низьку якість зазначеної продукції, що загострює питання її безпечності для населення України. За даними Держспоживстандарту, у 2006 р. 59% з перевірених м`ясних товарів було забраковано та знято з реалізації.

Також, зазначив Президент, викликає занепокоєння ускладнення із виплатою у 2006 р. дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за вирощені ними та продані на забій і переробку худобу та птицю, оскільки погашення зазначеної заборгованості за рахунок бюджетних призначень поточного року може призвести до виникнення аналогічного боргу вже наприкінці 2007 р.

За словами В.ЮЩЕНКА, також залишаються неврегульованими проблеми з нарощуванням експорту продукції тваринництва, обсяг якого у 2006 р. скоротився майже на половину від рівня попереднього року.

Глава держави наполегливо попросив прем’єр-міністра доручити вжити невідкладних заходів для розв`язання порушених питань.