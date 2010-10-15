Нардепи скаржаться, що з 2006-го ні квартир, ні землі не отримували

Секретар Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради, член фракції НУ-НС В’ячеслав КОВАЛЬ стверджує, що народні депутати востаннє отримували квартири ще позаминулого скликання.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “Україна молода”(№192 від 15 жовтня).

За словами В.КОВАЛЯ, в останні роки ніяких квартир немає, ніхто їх не будує і ніхто не отримує, і ділянок земельних немає.

Хоча, додав він, закон про статус народного депутата діє, і відповідна стаття закону не скасована.

В.КОВАЛЬ наголосив, що нині близько 100 народних депутатів живуть у готелі «Київ», тому що на купівлю квартир немає коштів.

Відповідаючи на запитання, коли востаннє давали житло депутатам В.КОВАЛЬ сказав: “У позаминулому скликанні. Десь у період iз 2002 по 2006 рік. І компенсацію на отримання житла також”. Він зауважив, що це ж стосується й апарату Верховної Ради - житло працівники апарату не отримували багато років, і зараз черга величезна.