Суд відмовився викликати Портнова свідком у справі про газ Фірташа

Адвокати колишнього заступника керівника НАК «Нафтогаз» Ігоря ДІДЕНКА, який звинувачується Службою безпеки України у зловживанні службовим становищем, клопотали щодо залучення в якості свідка у справі нинішнього заступника глави Адміністрації Президента України Андрія ПОРТНОВА.

Про це повідомляє газета “Дзеркало тижня” (№ 38 за 16-22 жовтня) з посиланням на свої джерела, наближені до Кабінету міністрів.

Адже, зазначає видання, саме А.ПОРТНОВ безпосередньо готував всі договори між “Нафтогазом” і “Газпромом” у 2009 році і відповідав за юридичний супровід угоди, яку оскаржує “РосУкрЕнерго”.

Окрім того, адвокати ще одного колишнього чиновника, що проходить у цій справі – екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА – подавали клопотання про залучення в якості свідків керівників “Газпрому”.

Проте суд не задовольнив ці клопотання, повідомляє “Дзеркало тижня”.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня п.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту. Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» виплатити RosUkrEnergo 197 млн. дол. за порушення контракту.

На початку червня СБУ порушила справу за фактом завдання збитків державі Україна у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

За даною справою обвинувачення були пред`явлені колишньому першому заступнику голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКУ, екс-керівнику Державної митної служби А.МАКАРЕНКУ і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.

8 вересня п.р. колишній перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ як свідок побував на допиті у СБУ у зв`язку зі справою компанії RosUkrEnergo.

15 вересня Генеральна прокуратура України подала до Господарського суду м. Київ позов про визнання недійсними договорів купівлі-продажу природного газу від 20 січня 2009 року між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" у зв`язку з їх фіктивністю. Розгляд цієї справи призначено на 21 жовтня.

Крім того, 10 вересня Генеральною прокуратурою України подано до Окружного адміністративного суду м. Київ позов про визнання протиправним і скасування доручення екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО міністру палива і енергетики України і голові правління НАК "Нафтогаз України" щодо прийняття газу на баланс компанії зазначеного об`єму газу. Розгляд даної справи призначено на 20 жовтня.