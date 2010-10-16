Тігіпко закликає людей бути вимогливими до політиків

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що місцева влада повинна вирішувати насамперед два питання – займатися залученням інвестицій та підвищувати якість життя людей. Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО сказав під час прес-конференції у Чернігові.

"Питання номер один – залучення інвестицій. Потрібно і людям, і керівництву питати за одне – кого привели, що нового побудували", - сказав С.ТІГІПКО, характеризуючи критерії оцінки місцевої влади. Адже, за словами політика, залучення інвестицій сприяє створенню нових робочих місць, пожвавленню виробництва, а відтак, наповненню бюджету.

"У світі, коли приходить інвестор, його питають – як вам допомогти, а в нас – що ви нам дасте і скільки дасте", - зауважив віце-прем`єр-міністр України. Він зазначив, що українським посадовцям варто вивчати досвід Калузької області Російської Федерації, яка залучила 1,5 млрд. доларів прямих інвестицій. Губернатор цього регіону дає всім інвесторам номер свого мобільного телефону і просить повідомляти про будь-які перепони на шляху реалізації проектів.

Ще місцева влада, на думку С.ТІГІПКО, має дбати про високу якість життя людей.

"Друга позиція – якість життя людей: яку воду п`ємо і по якій ціні, чи тепло вдома і по якій ціні, яка екологія," – пояснив політик. Він також додав, що люди мають бути вимогливими до політиків, у тому числі й місцевих.