"Фронт змін" провів акцію протесту проти Податкового кодексу

У Рівному понад тисячу представників малого і середнього бізнесу провели акцію протесту проти ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, захід, організований активістами обласної організації політичної партії «Фронт змін», відбувся на Театральному майдані міста.

Підприємці ухвалили резолюцію до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і членів Кабінету міністрів із вимогою негайно відкликати Податковий кодекс із Верховної Ради і продовжити його обговорення з участю громадськості.

Ініціатори акції також повідомили, що підписи під цією резолюцією вони будуть збирати ще декілька днів. Їх вони планують передати Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ під час його візиту до Рівного, хоча дату візиту глави держави обласна влада наразі не повідомляє.

Організатори акції заявляють, що якщо перші особи країни не відреагують на вимоги резолюції, то рівненські платники податків готові ініціювати пікетування Кабінету міністрів і Адміністрації Президента у Києві.

У резолюції мітингу, зокрема, наголошується на необхідності створення у кожній області та на всеукраїнському рівні робочої групи за участю представників громадськості й бізнесу для опрацювання проекту Податкового кодексу. Також підприємці вимагають негайно переглянути і скасувати акти Міністерства транспорту та зв’язку України і Міністерства внутрішніх справ, які нищать малий бізнес у сфері пасажирських перевезень і таксі та спрямовані на монополізацію ринку.