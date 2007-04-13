Ющенко призупинив постанову Кабміну про заборону фінансування виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію постанови уряду щодо відмови фінансувати дострокові парламентські вибори і звернувся до Конституційного Суду з проханням вивчити цей документ на відповідність Основному Закону.

Указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

У своєму указі Президент нагадує, що Кабінетом Міністрів України 11 квітня 2007 року видано постанову № 617 «Про заходи щодо запобігання діям, які порушують Конституцію та закони України».

Названою постановою визнається неможливим виконання Указу Президента України від 6 квітня 2007 року № 285 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 квітня 2007 року «Про суспільно-політичну ситуацію та невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян України».

На думку глави держави, зазначене суперечить частині третій статті 106 Конституції України, якою встановлено, що укази Президента України, видані на основі та на виконання Конституції і законів України, є обов`язковими до виконання на території України, частині третій статті 113 Основного Закону України, якою Кабінет Міністрів України зобов`язано у своїй діяльності керуватися, зокрема, прийнятими відповідно до Конституції та законів України указами Президента України.

Указ Президента України, про неможливість виконання якого йдеться у зазначеній постанові, прийнято на основі та на виконання частини сьомої статті 107 Конституції України, за якою рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами глави держави.

Таким чином, Указ № 285 є обов`язковим до виконання Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, їх посадовими особами, констатує Президент України.

Він зазначає, що, відповідно до статті 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України здійснює повноваження, визначені Конституцією та законами України. Ні Конституція України, ні Закон України «Про Кабінет Міністрів України», ні інші закони України не відносять до повноважень Кабінету Міністрів України вирішення питання щодо можливості виконання актів Президента України. Тож, вирішуючи питання про неможливість виконання Указу Президента України від 6 квітня 2007 року № 285, Кабінет Міністрів України вийшов за межі повноважень, передбачених для нього Конституцією України.

З огляду на це, зазначене положення постанови Кабінету Міністрів України не відповідає статті 116 Конституції України, а також статті 117 Основного Закону України, яка зобов`язує Кабінет Міністрів України видавати постанови і розпорядження виключно в межах своєї компетенції, вважає глава держави.

Крім того, зауважує В.ЮЩЕНКО, постановою Кабінету Міністрів України, про яку йдеться, також доручено прем`єр-міністру України ЯНУКОВИЧУ В. Ф., першому віце-прем`єр-міністру України, міністру фінансів України АЗАРОВУ М. Я., голові Державного казначейства України ХАРЧЕНКУ С. І., керівникам міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим керуватися у своїй діяльності постановами Верховної Ради України від 2 квітня 2007 року № 837-V «Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в Україні» та № 839-V «Про політичну ситуацію в Україні, пов`язану з оголошенням Указу Президента України від 2 квітня 2007 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України».

Указом Президента України від 2 квітня 2007 року № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України», який набрав чинності з дня його опублікування в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник Президента України» 2 квітня 2007 року, повноваження парламенту достроково припинено. За цих обставин зазначене доручення, передбачене постановою Кабінету Міністрів України, не відповідає статті 19 Конституції України, якою встановлено, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, посадові особи органів державної влади зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, наголошує Президент.

Ураховуючи викладене, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України він постановляє зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2007 року № 617 «Про заходи щодо запобігання діям, які порушують Конституцію та закони України».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.