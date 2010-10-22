Тимошенко бачить, що Янукович об'єднує країну

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що в разі фальсифікації місцевих виборів в Україні почнуться акції протесту проти влади.

"Якщо ці місцеві вибори не зупинять владу, і вона не почне думати, що створила для людей неможливі умови для життя, то після виборів цю антисоціальну владу просто змете народна хвиля", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні на зустрічі з представниками студентських та громадських організацій у Сумах, повідомляється на її сайті.

Лідер "Батьківщини" попередила, що хвиля протесту проти дій нинішньої антиукраїнської влади може захопити представників всіх регіонів України. "ЯНУКОВИЧ робить те, що не зробили ні КУЧМА, ні ЮЩЕНКО – він об’єднує країну. Сьогодні і на сході, і на заході люди думають однаково: підприємці Донецька, Луганська, Львова повстають проти аморальної політики влади", - констатувала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що, зустрічаючись з людьми, відчуває позитивні зміни в настроях громадян по відношенню до опозиції, і тому головним завданням опозиції вона вважає створення "опори для людей, на яку сьогодні людям можна буде покластися".

"Якщо ці вибори хоча б трішечки не вправлять мізки владі, якщо влада не побачить, що люди її не підтримують і не поміняє політику по відношенню до бізнесу, до жінок, яким хочуть продовжити вік виходу на пенсію, працюючих пенсіонерів, яким після виборів запропонують отримувати лише 50% від обсягу пенсії, то народна хвиля знесе, і цьому не допоможуть паркани Банкової або Грушевського, за якими вони ховаються від народу", - підкреслила вона.

"Ситуація в Україні така, що сьогодні без будь-яких заходів люди можуть повстати. Якщо люди нічого не змінять хоча б на цих місцевих виборах, і вони будуть сфальшовані, утримати людей від протесту проти влади буде неможливо", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.