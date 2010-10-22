Богословська повертається до Партії регіонів

Народний депутат Інна БОГОСЛОВСЬКА написала заяву про відновлення членства в Партії регіонів, з якої вона вийшла навесні 2009 року.

Цю інформацію вона підтвердила в коментарі «Дзеркалу тижня».

І.БОГОСЛОВСЬКА уточнила, що впродовж останніх трьох тижнів вела переговори з членами президії Партії регіонів. «Ми вирішили, що сьогодні необхідне об`єднання всіх сильних людей разом. Тому що перед нами стоять величезні завдання і потрібна сильна команда. Тому я написала таку заяву», - пояснила вона.

При цьому І.БОГОСЛОВСЬКА закликала політиків об`єднатися заради майбутнього країни.

«Зараз не час виходити на всякого роду вільну боротьбу. У країни запасу міцності зовсім небагато залишилося. Якщо ми зараз всі - професіонали, люди, «спотворені» інтелектом, - не зберемося разом, то ми країну програємо. Більш того, всім, кому Україна дорога, потрібно відмовитися від ідеології, «якщо ти наш, то всі решта - вороги». Зараз ця ідеологія нас всіх лише руйнуватиме», - сказала вона.

Водночас І.БОГОСЛОВСЬКА не змогла відповісти, коли буде розглянуто її заяву про вступ до Партії регіонів. «Я не можу сказати, оскільки це не в моїй владі», - сказала вона.

Як повідомлялося, І.БОГОСЛОВСЬКА оголосила про вихід з Партії регіонів 25 травня 2009 року. Своє рішення вона тоді пояснила незгодою з «візантійщиною» і «кулуарними домовленостями» між БЮТ і ПР щодо створення широкої коаліції та внесення змін до Конституції.