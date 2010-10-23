Тігіпко готовий блокуватися з ПР попри конкуренцію

«Сильна Україна» готова об`єднати зусилля з іншими партіями, зокрема з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр, лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО учора ввечері у Севастополі у прямому ефірі телеканалу «Бриз».

«Ми готові до блокування з іншими політичними партіями, силами, і, зокрема, скажімо, з тією ж Партією регіонів, з якою ми достатньо жорстко конкуруємо, і зараз боремося за одні і ті самі голоси», - сказав він і пояснив: «Відсидітися в опозиції, покритикувати - справа нехитра, зробити роботу - це хитра».

На думку С.ТІГІПКА, після об`єднання зусиль партіям потрібно займатися двома основними напрямами - «створенням інвестиційного клімату (вам потрібні тут хороші нові виробництва), і друге - це якість життя людей».

Як заявив С.ТІГІПКО, «у нас сьогодні є цілий ряд рішень, які поліпшать якість води, якість транспорту, поліпшать теплову енергетику.». На його думку, «треба приходити і атакувати проблеми, не говорити про них, а знаходити передовий досвід, складати фінансові схеми, хороші договори, скажімо, про концесію, залишаючи комунальне майно у своїй власності».