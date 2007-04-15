Луценко простягнув руку Тимошенко і Кириленку заради баби Параски

Блок "Народна самооборона" відкритий для об`єднання з "Нашою Україною" і Блоком Юлії ТИМОШЕНКО, повідомляє Ліга.

Про це на прес-конференції в неділю заявив лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО.

Політик підкреслив, що його блок не егоїстичний. "Ми готові працювати аж до спільного списку", - відзначив він і додав, що останнє слово залишається за "Нашою Україною" і БЮТ. "Моя рука простягнена і для "Нашої України", і для БЮТ", - підкреслив він.

Ю.ЛУЦЕНКО упевнений в тому, що створення мегаблоку було б ефективнішим, ніж участь у виборах окремими командами.

"Це було б правильно (створення мегаблоку). Це дало б бабі Парасці нарешті визначитися, тому що у неї партквиток "Нашої України", шарфик Блоку Юлії ТИМОШЕНКО, а прапорці - "Народної самооборони". І нічого з цього вона віддати не може", - вважає він.

Юрій ЛУЦЕНКО також наголосив, що якщо не буде створений мегаблок, то потрібно погоджувати дії по входженню до парламенту. Більш того, політик упевнений, що після виборів демократичним силам вдасться швидко сформувати коаліцію, оскільки "Народна самооборона" не наполягатиме на кадрових пріоритетах. При цьому ЛУЦЕНКО підкреслив, що це не означає, що його блок повністю відмовиться від участі у владі.