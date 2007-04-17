Сьогодні КС розпочне розгляд указу Президента про розпуск ВР
09:22, 17 квітня 2007Політика
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Мітингувальники розпочали "тиск" на суддів
|Сюзанна Станік
Суддя-доповідач у справі - Сюзанна СТАНІК.
Початок засідання о 09.30 .
Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини біля приміщення Конституційного Суду зібралося близько півтори тисячі осіб з прапорами політичних партій, що входять до коаліції.
Як повідомляв УНІАН, 10 квітня п`ятеро суддів КС заявили про відмову брати участь у розгляді справи про відповідність Конституції України Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них з боку окремих політичних сил.
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