Сьогодні КС розпочне розгляд указу Президента про розпуск ВР

Конституційний Суд України на пленарному засіданні розпочне у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

Суддя-доповідач у справі - Сюзанна СТАНІК.

Початок засідання о 09.30 .

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини біля приміщення Конституційного Суду зібралося близько півтори тисячі осіб з прапорами політичних партій, що входять до коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня п`ятеро суддів КС заявили про відмову брати участь у розгляді справи про відповідність Конституції України Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них з боку окремих політичних сил.