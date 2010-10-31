Турчинов: результати виборів свідчать про згортання демократії

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що попередні дані про результати виборів є свідченням згортання демократії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Центральному штабі партії «Батьківщина».

«Дуже сумний висновок можна зробити – демократія в Україні не пройшла черговий іспит, навпаки, свідченням згортання демократії і є останні вибори. Коли українська і світова громадськість проковтнуть ці вибори, і зроблять вигляд, що в Україні нічого неординарного не відбулось, це будуть останні вибори, в яких бере участь опозиція», - сказав О.ТУРЧИНОВ, підкресливши, що йдеться не про бойкотування опозицією виборів, а про відсутність можливості брати участь у виборах.

Зокрема, він не виключив, що влада намагатиметься надалі зареєструвати фіктивну партію «Батьківщина».

«А наша реальна партія буде поставлена поза законом, тобто не буде у опозиції можливості брати участь у виборах. Ми можемо подивитись на наші сусідні країни, як там відбувалися вибори, і ця модель, повірте мені, буде самою реальною», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також підкреслив, що партія «Батьківщина» не визнаватиме результати виборів в Київській, Львівській областях, в місті Тернопіль, в Луганській області, чотирьох районах Луганська, в Будьонівському районі Донецької області, також в місті Олександрія Кіровоградської області.