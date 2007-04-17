Коаліція звинувачує Ющенка у тиску на КС за допомогою СБУ

Коаліція національної єдності звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА в тиску на Конституційний Суд України за допомогою Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на сесії парламенту народний депутат України Григорій КАЛЕТНІК.

За його словами, не випадково напередодні розгляду в КСУ подання щодо конституційності Указу Президента про достроковий розпуск ВР України пролунали звинувачення на адресу судді-доповідача Сюзанни СТАНІК (з вуст в. о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА).

“Це свідчить, що зазначена спецслужба вдається до будь-яких кроків, аби реалізувати давно розроблений сценарій зриву засідання Конституційного суду”, - вважає Г.КАЛЕТНІК.

При цьому він нагадав, що всі ці «так звані факти» спростовані Генпрокуратурою.

«Не випадково саме сьогодні Президент України прийняв ряд кадрових рішень стосовно заміни керівників деяких провідних департаментів СБУ, які ще більше посилять його вплив на цю структуру, зроблять її надійним знаряддям у досягненні незаконних цілей», - наголосив Г.КАЛЕТНІК.

Депутат заявив, що коаліція наголошує на неприпустимості таких дій по відношенню до суддів КСУ і вимагає створити всі необхідні умови для його безперешкодної роботи і прийняття об’єктивного рішення по справі.

«Адже йдеться не тільки про дотримання законодавства та внутрішній спокій у державі, а й про міжнародний авторитет України та повагу до неї з боку світової спільноти», - наголосив Г.КАЛЕТНІК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 17 квітня, Конституційний Суд України розпочав у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

На засіданні присутні усі 18 суддів Конституційного Суду. Суддя-доповідач у справі - Сюзанна СТАНІК.

10 квітня п`ятеро суддів КС заявили про відмову брати участь у розгляді справи про відповідність Конституції України Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них з боку окремих політичних сил.