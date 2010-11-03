Результати виборів мерів на Житомирщині

На Житомирщині оприлюднили попередні дані результатів виборів міських голів Бердичева, Коростеня й Новограда-Волинського.

Як повідомили УНІАН у Бердичівському міськтервиборчкомі, за результатами опрацювання 50% протоколів у Бердичеві, перемагає на виборах міського голови висуванець від Партії регіонів, безпартійний чинний Бердичівський міський голова Василь МАЗУР, який набрав понад 70% голосів виборців. Також у Бердичеві, за попередніми даними, до Житомирської облради потрапляють Партія регіонів, ВО "Батьківщина" та "Фронт Змін".

За результатами опрацювання 30% протоколів у Новограді-Волинському, за даними міського тервиборчкому, переможцем виборів став висуванець Народної партії, колишній перший заступник губернатора області Володимир ЗАГРИВИЙ. У Новограді-Волинському на виборах до облради перемагають Партія регіонів, ВО "Батьківщина", Народна партія "Фронт Змін" та КПУ.

У Коростені на виборах мера за результатами опрацювання 50% протоколів лідирує комуніст і чинний мер Коростеня Володимир МОСКАЛЕНКО, який набрав понад 60% голосів виборців. У цьому місті до облради потрапляють Партія регіонів, КПУ, ВО "Батьківщина" та "Фронт Змін" .

Загалом в області, за попередніми даними, проголосувало 502 тис. 138 виборців або 50,22%. В тому числі по 39% виборців взяли участь у голосуванні у Житомирі та Новограді-Волинському, у Коростені - 38,2%, у Бердичеві - 41%.