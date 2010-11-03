Чечетов уже нарахував 300 голосів за креатуру Януковича

Заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ прогнозує, що у Верховній Раді знайдеться близько 300 голосів депутатів для підтримки кандидатури Віктора ПШОНКИ на посаду генерального прокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЧЕЧЕТОВ заявив сьогодні у коментарі журналістам.

«Я думаю, що Верховна Рада не просто підтримає, а буде біля 300 голосів», - сказав він.

М.ЧЕЧЕТОВ припустив, що профільний комітет ВР сьогодні може розгляне відповідне питання, а, можливо, це кадрове питання буде одразу розглянуте завтра в сесійній залі.

«Як тільки Президент вніс це подання, це вже є виключно процедурним питанням, і призначення є питанням декількох днів», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

За його словами, підтримка кандидатури В.ПШОНКИ у сесійній залі має бути великою, оскільки він не віддає свою прихильність жодній із політичних сил.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради письмове подання про призначення В.ПШОНКИ на посаду генерального прокурора.

Перед цим, у зв’язку із завершенням терміну повноважень В.ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора.