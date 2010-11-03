Виборчкоми назвали обраних мерів Євпаторії та Керчі
15:57, 03 листопада 2010Політика
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Обидва - регіонали
Мером Євпаторії обраний Андрій ДАНИЛЕНКО, який керує містом 20 років, мером Керчі - Олег ОСАДЧИЙ, керуючий містом 12 років.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили телефоном у Євпаторійській і Керченській виборчих комісіях.
54-річного А.ДАНИЛЕНКА і 59-річного О.ОСАДЧОГО висунула на вибори Партія регіонів.
Окрім А.ДАНИЛЕНКО, за посаду мера Євпаторії боролися п`ятеро кандидатів, крім О.ОСАДЧОГО претендував на посаду міського голови Керчі один кандидат.
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