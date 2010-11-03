Виборчкоми назвали обраних мерів Євпаторії та Керчі

Мером Євпаторії обраний Андрій ДАНИЛЕНКО, який керує містом 20 років, мером Керчі - Олег ОСАДЧИЙ, керуючий містом 12 років.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили телефоном у Євпаторійській і Керченській виборчих комісіях.

54-річного А.ДАНИЛЕНКА і 59-річного О.ОСАДЧОГО висунула на вибори Партія регіонів.

Окрім А.ДАНИЛЕНКО, за посаду мера Євпаторії боролися п`ятеро кандидатів, крім О.ОСАДЧОГО претендував на посаду міського голови Керчі один кандидат.