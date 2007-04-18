Волков думає, що опозиційні депутати нікуди не дінуться з підводного човна

Народний депутат ІV скликання Олександр ВОЛКОВ називає піар-ходом рішення народних депутатів від БЮТ та “Нашої України” написати заяви про складення повноважень.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

О.ВОЛКОВ також вважає безперспективним крок опозиції написати заяви про вихід зі своїх фракцій. Він нагадав, що, відповідно до статті 81 Конституції України, повноваження депутата припиняються достроково у разі його виходу з фракції на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення. Водночас О.ВОЛКОВ зауважив, що відповідного закону, на підставі якого могло би бути прийняте таке рішення, немає.

Тому він вважає всі ці дії “вознею” і не більше. “Нікуди вони не подінуться з підводного човна”, - резюмував екс-депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати двох фракцій БЮТ та «Наша Україна» ухвалили рішення про дострокове припинення своїх депутатських повноважень.

Народний депутат Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ) назвав це створенням «правових підстав» для підписання Президентом України нового указу про розпуск ВР в разі, якщо КС визнає нинішній указ Президента неконституційним. А.ПОРТНОВ зазначив, що у випадку, коли третина складу ВР напише заяви про дострокове складення депутатських повноважень, Президент зможе підписати новий указ на нових підставах.

Довідка: Стаття 82 Конституції передбачає, що Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин (300) від її конституційного складу. До фракції БЮТ входить 125 депутатів, “Нашої України” – 77. Водночас низка депутатів долучилася до коаліції.