Група ЄНП в Європарламенті закликає Україну до демократії

Група Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті вважає за необхідне для України дотримуватися демократії і верховенства права.

Про це заявив голова делегації європейських «народників», віце-президент групи Гуннар ХЬОКМАРК (Швеція) за результатами візиту до Києва, - повідомили власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі в прес-службі депутата.

«Ми сказали про наше занепокоєння щодо верховенства права, чесності і прозорості останніх місцевих виборів, а також щодо свободи преси в Україні», - сказав він.

Депутат відзначив, що «народники» вітають зростаючу співпрацю між Україною і ЄС, зокрема, переговори про зону вільної торгівлі, спрощення візового режиму, співпрацю в енергетиці.

«Але тісніша співпраця вимагає, аби Україна вибрала шлях демократії і верховенства права, боротьби з корупцією і конфліктами інтересів в уряді», - наголосив Г.ХЬОКМАРК.

«Коли ми говоримо про нашу стурбованість, це не для того, аби створити перешкоди для нашої співпраці, а навпаки, аби позбутися їх», - додав депутат.

При цьому він також висловив переконаність у тому, що такі вибори, якими стали останні вибори до місцевих органів влади, не повинні повторитися в Україні.

«Наступні парламентські вибори повинні бути такими ж чесними і прозорими, як вибори при попередній владі», - сказав Г.ХЬОКМАРК.

Під час дводенного візиту делегація групи «народників» Європарламенту провела зустрічі з лідером «Батьківщини» Юлією ТИМОШЕНКО, віце-прем`єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ, спікером парламенту Володимиром ЛИТВИНИМ.